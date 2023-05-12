"Прикалываемся на тренировке": танцевальное видео Ильи Ильина с женой умилило казахстанцев

Илья Ильин. Фото: instagram.com/ilyailyinforever

Олимпийский чемпион, казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин выложил в Instagram забавный видеоролик с участием супруги, который умилил и рассмешил казахстанцев.

Танцевальный видеоролик спортсмен вместе с женой Татьяной заснял в спортивном зале.

"Прикалываемся на тренировке! Я всегда говорю, что тренировка должна проходить легко! Когда легко, тогда и результат идет!" – подписал Ильин пост.

В начале видеоролика спортсмен встает в кадр вместе с супругой Татьяной и под песню группы Maneskin "Beggin' you" показывает жене танцевальные движения. Поначалу девушка повторяет их, а потом смущается, в конце видео супруги обнимаются.

Видео рассмешило и умилило подписчиков Ильина.

"Казахский Жан-Клод Ван Дамм. Красиво танцуешь", "Красавчики, на вас приятно смотреть. Больше балуйтесь, это поднимает настроение", "Такие красивые вы", "Какая она (Татьяна – прим. ред.) все-таки скромная", "Много счастья вам и любви, будьте счастливы", – прокомментировали пост поклонники пары.

Напомним, что Ильин необычно поздравил жену Татьяну с 8 марта, записав для нее песню.

Тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин сочетался браком в январе. Избранницей именитого казахстанского спортсмена стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко.

Торжественная церемония прошла в Астане. Сам Ильин позже признался, что хотел отметить это событие тихо и поблагодарил всех за поздравления.

Для спортсмена этой второй брак. Первой его супругой была казахстанская гандболистка Наталья Кулакова, с которой он развелся в 2017 году. В 2009 году у пары родилась дочь Милана.

По информации на Sports.kz, Илья Ильин – казахстанский тяжелоатлет, родился в Кызылорде 24 мая 1988 года.

Чемпион Олимпийских Игр 2008 года в Пекине в весовой категории до 94 кг. Заслуженный мастер спорта Казахстана. Лучший тяжелоатлет мира 2005 и 2006 годов. За успешные выступления награжден орденом "Курмет".

В 2019 году Ильин дал интервью Тимуру Балымбетову, в котором затронул тему допинг-скандала, произошедшего с ним в 2016 году. Тогда, как известно, казахстанец был лишен олимпийских наград из-за того, что Международный олимпийский комитет решил перепроверить допинг-пробы с Олимпиад-2008 и 2012.

Недавно спортсмен признался, что допинговый скандал стал большим жизненным ударом не только для него, но и для других спортсменов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2020305-prikalyvaemsya-na-trenirovke-tantsevalnoe-video-ili-ilina-s-zhenoy-umililo-kazahstantsev/