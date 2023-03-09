Илья Ильин записал песню и необычно поздравил жену с 8 марта (видео)

Илья Ильин со своей женой Татьяной. Кадр из видео: instagram.com/ilyailyinforever

Олимпийский чемпион, тяжелоатлет Илья Ильин поздравил жену с Международным женским днем, записав для нее песню. Композицией Ильин поделился в своем Instagram-аккаунте.

"Как же я тебя люблю! Спасибо Богу за то, что дал мне мое чудо! Татьяна Ильина, все песни о тебе и для тебя! С праздником", – подписал спортсмен ролик с песней.

Его супруга также опубликовала видео на своей странице и призналась, что была тронута таким подарком.

"Спасибо за этот поистине бесценный подарок! У меня нет слов", – написала Татьяна.

Напомним, пара сыграла свадьбу в середине января. Об избраннице олимпийского чемпиона известно лишь, что она бизнесвумен.

Помимо свадьбы, невесте спортсмена провели обряд "беташар". При этом сам Ильин позже признавался, что хотел отметить это событие тихо. Он также поблагодарил всех за поздравления и теплые пожелания.

Отметим, для спортсмена этой второй брак. Первой его супругой была казахстанская гандболистка Наталья Кулакова, с которой он развелся в 2017 году. Пара воспитывала в браке дочь Милану, которая родилась в 2009 году.

Согласно данным на официальном портале Olympic.kz, Ильин является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по тяжелой атлетике. За свою карьеру он четыре раза становился чемпионом мира, дважды – чемпионом Азии по тяжелой атлетике.

В 2008 и в 2012 году принес Казахстану олимпийское "золото", однако позже попал в допинговый скандал и был лишен наград.

В 2020 году Ильин завершил спортивную карьеру. В том же году он стал директором спорткомплекса в Кызылорде.

В конце 2020 Ильин получил еще одну должность - пост главного научного сотрудника лаборатории научно-исследовательских работ в области физической культуры РГКП "Национальный научно-практический центр физической культуры".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2012220-ilya-ilin-zapisal-pesnyu-i-neobychno-pozdravil-zhenu-s-8-marta-video/