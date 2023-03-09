Илья Ильин рассказал о последствиях допинг-скандала

Илья Ильин. Фото: instagram.com/ilyailyinforever

Казахстанский спортсмен Илья Ильин на конференции в Астане рассказал, как отразился допинг-скандал на его жизни и жизни других спортсменов, передает корреспондент NUR.KZ.

Илья Ильин говорит, что допинговый скандал стал большим жизненным ударом не только для него, но и для других спортсменов.

"Это на самом деле большой жизненный удар. Очень трудно оправиться после него и вернуться на помост, очень тяжело. Я даже сам попробовал. У меня получилось, но не так ярко, как хотелось бы", – заявил он.

Он также рассказал, чем сейчас занимаются другие атлеты. Так, по его словам, Жасулан Кадырбаев сейчас является президентом Федерации Алматинской области и тренирует детей.

"У него все хорошо", – коротко заявил Илья Ильин.

Жазира Жаппаркуль, добавил он, завершила карьеру и открыла спортивный клуб.

"Спортсмен ловится на допинг-контроле, и что плохо, мы забываем, что он приносил медали для страны. После этого у него отрубается финансирование, он не может работать нигде в спортивной сфере. В другой сфере он не знает, как работать.

И пока он разберется со своими психологическими проблемами, потом пока с жизнью своей, проходят годы. На помост возвращаться – ну это очень тяжело. Им бы на ноги хотя бы встать", – резюмировал знаменитый спортсмен.

Допинг-скандал

В 2019 году именитый казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин дал интервью Тимуру Балымбетову, в котором затронул тему допинг-скандала, произошедшего с ним в 2016 году. Тогда, как известно, казахстанец был лишен олимпийских наград из-за того, что Международный олимпийский комитет решил перепроверить допинг-пробы с Олимпиад-2008 и 2012.

Это был самый масштабный скандал – проверка дала положительный результат. В итоге Ильин еще и пропустил Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В марте 2016 года Илья объявил о прекращении своей спортивной карьеры и последующие два года подряд не тренировался.

Однако через какое-то время спортсмен все же смог взять себя в руки и вновь приступить к тренировкам.

А недавно казахстанский спортсмен во второй раз сочетался браком. Избранницей Ильина стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко. Бракосочетание состоялось 12 января.

Уважаемые представители СМИ! 17 марта 2023 года будет решена судьба Федерации тяжелой атлетики РК. Именно в этот день пройдет голосование за нового руководителя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2012293-ilya-ilin-rasskazal-o-posledstviyah-doping-skandala/