"Пора немного отдохнуть": Елена Рыбакина сделала заявление

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выступления в финале турнира WTA Masters 1000 в Майами (штат Флорида, США) сделала заявление на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня был тяжелый день, второе место, но много позитива можно извлечь из этих двух недель здесь, в Майами. Спасибо всем вам за поддержку. Пора немного отдохнуть и подготовиться к грунтовому сезону", - написала спортсменка.

Напомним, Елена Рыбакина выступила в финале турнира WTA Masters 1000 в Майами (штат Флорида, США). Однако не смогла одолеть двукратную победительницу "Большого шлема", чешку Петру Квитову. Казахстанская теннисистка уступила опытной сопернице в двух сетах - 6:7 (14:16), 2:6.

До этого Елена победила в турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко со счетом 7:6, 6:4. Глава государства Касым-Жомарт Токаев тогда поздравил спортсменку.

Елена Рыбакина - профессиональная казахстанская теннисистка. Ей 23 года. Она родилась в Москве. Теннисом начала заниматься, когда ей было пять лет. С 2018 года девушка выступает под флагом Казахстана.

В июле 2022 года Елена Рыбакина одержала сенсационную победу на самом престижном теннисном турнире планеты - Уимблдоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2015048-pora-nemnogo-otdohnut-elena-rybakina-sdelala-zayavlenie/