Жена футболиста сборной Марокко стала звездой соцсетей

Хиба Абук. Фото: instagram.com/hiba_abouk_

Сборная Марокко стала первой страной в Африке, которой удалось пробиться в полуфинал чемпионата мира. Однако внимание футбольных болельщиков приковала не только победа марокканской команды, но и жена одного из игроков Ашрафа Хакими – Хиба Абук, передает .

Хиба Абук является испанской актрисой тунисского и ливийского происхождения. Она придерживается мусульманской веры, хотя сама родом из Мадрида (Испания).

Хакими познакомился со своей будущей женой в 2018 году, когда играл в Германии за "Боруссию". Первые месяцы их роман состоял из непрерывных дальних путешествий по Европе, после чего Абук решилась на переезд в Дортмунд.

Ей 36 лет, а Хакими – 24. Но пару не смущает разница в возрасте. Они поженились в 2019 году и воспитывают двоих сыновей.

Актриса снимается преимущественно в сериалах, а также поддерживает супруга на матчах.

Кроме того, жена футболиста сборной Марокко активно ведет свою страницу в Instagram, на которую подписано 1,3 млн человек.

В октябре она вместе с супругом-футболистом снялась для обложки Vogue Arabia.

Как пишет издание, сейчас пара проживает в Париже, где Хакими играет за французский клуб "Пари Сен-Жермен".

Напомним, в субботу, 10 декабря, сборная Марокко по футболу сенсационно одержала победу над командой Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре. А в полуфинале Марокко проиграла Франции, обеспечив себе борьбу с Хорватией за "бронзу" чемпионата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2001518-zhena-futbolista-sbornoy-marokko-stala-zvezdoy-sotssetey/