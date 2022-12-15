Франция вышла в финал в четвертый раз за последние семь чемпионатов мира по футболу

Сборная Франции по футболу. Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Сборная Франции после победы над Марокко вышла в финал чемпионата мира по футболу. Команда в четвертый раз сыграет в решающем матче за последние семь турниров, передает NUR.KZ.

Французы становилась финалистами, не считая предстоящий финал, в 1998, 2006 и 2018 годах. При этом им дважды удалось победить (в 98 году и 2018).

В 2006 сборная Франции потерпела поражение от Италии в серии пенальти. В случае победы в решающем матче ЧМ-2022 французы станут первыми за последние 60 лет, кому удастся защитить титул чемпиона.

Напомним, Франция сыграет в финале мирового первенства против Аргентины. Матч состоится 18 декабря. Начало в 21:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001784-frantsiya-vyshla-v-final-v-chetvertyy-raz-za-poslednie-sem-chempionatov-mira-po-futbolu/