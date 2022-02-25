"Кусочек лета в зиму": горнолыжница Троицкая опубликовала фото из Дубая

Казахстанская горнолыжница Александра Троицкая поделилась фотографией из Дубая (ОАЭ), передает NUR.KZ.
18-летняя спортcменка на своей странице в Instagram выложила снимки с отдыха в Дубае, подписав пост: "Кусочек лета вам в зиму".
Из Дубая Александра полетела в Мзаар (Ливан), где пройдет чемпионат Азии по горнолыжному спорту.
Отметим, что Троицкая на Олимпиаде-2022 в Пекине выступила неудачно - в слаломе она не смогла дойти до финиша.
В 2020 году она принимала участие в юношеской зимней Олимпиаде в Лозанне (Швейцария). Тогда ей удалось занять 45 место.
Тренируется казахстанская лыжница в Шымбулаке (Алматы). Горнолыжным спортом занимается с восьми лет. На серьезном уровне выступает с 2019 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1957927-kusochek-leta-v-zimu-gornolyzhnitsa-troitskaya-opublikovala-foto-iz-dubaya/