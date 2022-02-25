"Кусочек лета в зиму": горнолыжница Троицкая опубликовала фото из Дубая

Александра Троицкая. Фото: instagram.com/kolobasshka/

Казахстанская горнолыжница Александра Троицкая поделилась фотографией из Дубая (ОАЭ), передает NUR.KZ.

18-летняя спортcменка на своей странице в Instagram выложила снимки с отдыха в Дубае, подписав пост: "Кусочек лета вам в зиму".

Из Дубая Александра полетела в Мзаар (Ливан), где пройдет чемпионат Азии по горнолыжному спорту.

Отметим, что Троицкая на Олимпиаде-2022 в Пекине выступила неудачно - в слаломе она не смогла дойти до финиша.

В 2020 году она принимала участие в юношеской зимней Олимпиаде в Лозанне (Швейцария). Тогда ей удалось занять 45 место.

Тренируется казахстанская лыжница в Шымбулаке (Алматы). Горнолыжным спортом занимается с восьми лет. На серьезном уровне выступает с 2019 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1957927-kusochek-leta-v-zimu-gornolyzhnitsa-troitskaya-opublikovala-foto-iz-dubaya/