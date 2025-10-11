Стало известно, когда выберут название первой АЭС в Казахстане - начат процесс обработки поступивших предложений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства атомной энергии.

Конкурс стартовал 25 сентября в мобильном приложении eGov Mobile.

Отмечается, что в течение двух недель, до 23:59 10 октября, казахстанцы направили более 27 тыс. предложений.

"Такая активность свидетельствует о высоком интересе граждан к развитию атомной энергетики и их готовности внести личный вклад в реализацию важного для страны проекта", - отметили в ведомстве.

В настоящее время начат процесс обработки поступивших предложений. На первом этапе специалисты проведут анализ и систематизацию всех вариантов, после чего подготовят сводный отчет.

Затем материалы будут рассмотрены членами Конкурсной комиссии. Завершающим этапом станет заседание комиссии, которое состоится в конце октября. По его итогам будет определено лучшее название для первой АЭС Казахстана.

"В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии отмечают, что конкурс стал примером открытого взаимодействия государства и гражданского общества, а также проявлением высокой общественной активности. Итоговое название будущей станции будет объявлено по решению комиссии и станет символом нового этапа развития отечественной энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. А в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай.

Также Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса высказался о возможности строительства АЭС в Курчатове. После стало известно, что в Алматинской области планируется строительство двух АЭС - глава Агентства атомной энергии пояснил, почему.

