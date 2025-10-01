jitsu gif
    Алёна Бутенко
    Алёна Бутенко
    Журналист
    Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Редактор

    Могут ли АЭС построить в Курчатове, рассказал Саткалиев

    Опубликовано:

    АЭС
    АЭС. Иллюстративное фото: Stefano Guidi / Getty Images

    Глава Агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса высказался о возможности строительства АЭС в Курчатове, передает NUR.KZ.

    Алмасадам Саткалиев напомнил о поручении президента по созданию наукограда. С учетом того, что там "есть уникальные компетенции, есть уникальный опыт по ликвидации последствий работы Семипалатинского ядерного полигона, там сосредоточена достаточно прогрессивная научная база, научные исследования, в том числе исследовательские реакторы".

    "Пока конкретных планов по строительству атомной станции в Курчатов нет... Там у нас и в рамках создания наукограда и научно-технического кластера мы предполагаем, что однозначно при разработке проекта в области Абай должны использоваться как минимум технологии малых и средних модульных реакторов, которые не являются настолько критически опасными. Если придем к этому решению о строительстве АЭС в Курчатове, а как вы знаете у нас достаточно открытая и транспарантная процедура - то есть обязательно общественные слушания, обязательно заключение МЧС и других уполномоченных госорганов, обязательное исследование и заключение международных экспертов, одобрение МАГАТЭ, кстати МАГАТЭ дал уже одобрение по данной площадки, и без мнения местного населения строительство АЭС нигде в Казахстане не будет", - заверил Саткалиев.

    Сегодня стало известно, что в Алматинской области планируется строительство двух АЭС - глава Агентства атомной энергии пояснил, почему.

    14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

    Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

    Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

    Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

    А в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай. Вице-премьер предположил, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую. Но назвать месторасположение будущих станций он не смог.

