Строительство еще одной АЭС планируется в Алматинской области

В кулуарах мажилиса глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил о местоположении будущей АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прошло заседание госкомиссии по развитию атомной отрасли, где определили вторую перспективную площадку для строительства АЭС в Казахстане. Следующая площадка - Жамбылский район Алматинской области", - сказал он.

Вторая станция, по его словам, также будет на юге страны, потому что он "дефицитный".

"Мы ведем переговоры. Окончательный выбор в пользу Китая, компании CNNC не сделан, но мы рассматриваем ее как приоритетного подрядчика АЭС", - добавил Саткалиев.

14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане. Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан. Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане. Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры. А в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай. Вице-премьер предположил, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую. Но назвать месторасположение будущих станций он не смог.

