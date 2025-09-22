Названы самые популярные среди туристов достопримечательности Казахстана

Министерство туризма и спорта опубликовало в своем Telegram-канале список пяти самых посещаемых в Казахстане национальных парков, передает NUR.KZ.

Минтуризма приводит данные Telegram-канала Kazakh Tourism, в публикации которого сообщается, что почти 2 миллиона туристов посетили нацпарки Казахстана за 7 месяцев 2025 года.

Лидер по посещаемости - государственный национальный природный парк "Бурабай", который в этом году принял свыше 600 тыс. человек. Второе место по популярности занимает Иле-Алатауский национальный парк - более 507 тыс. туристов.

Третью позицию в рейтинге заняли Кольсайские озера в Алматинской области. За 7 месяцев этого года более 350 тыс.

Также в пятерку самых посещаемых нацпарков вошли Чарынский и Баянаульский национальные парки.

Напомним, еще в 2023 году, в ходе своего ежегодного послания, Токаев поднимал вопрос развития туризма в Казахстане. Он отмечал, что в сфере туризма страны необходимо реализовывать прорывные проекты и сетовал на то, что в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, и Казахстан отстает от других государств. Летом прошлого года Токаев провел совещание по развитию туризма, где озвучил все плюсы и минусы сферы, обозначив конкретные задачи перед профильным ведомством и смежными госорганами. Стоит отметить, что по итогам прошлого года Казахстан посетило рекордное количество туристов - 11,5 млн человек. Это вдвое больше, чем в 2023. Самыми востребованными направлениями остались мегаполисы и западные регионы. А в начале прошлого года сообщалось, что порядка 4 млрд тенге правительство выделило на повышение уровня гостеприимства в Казахстане. Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов на кабмина рассказал, сколько денег оставляют туристы в магазинах страны.

