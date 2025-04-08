"Средний чек – 837 тыс. тенге": шопинг-туризм хотят развивать в Казахстане

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов на заседании кабмина рассказал, сколько денег оставляют туристы в магазинах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Мырзабосынов отметил, что система Tax Free является эффективным средством стимулирования покупательской активности туристов. По его словам, эта система действует во многих развитых странах.

"У нас она введена в пилотном режиме в 2019 году в городах Астана, Алматы, Шымкент и Туркестан. В рамках данной системы иностранным туристам реализовано товаров на сумму 4,9 млрд тенге. Средний чек продажи составил 837 тыс. тенге. Это показатель топ-10 стран мира", - подчеркнул министр.

Для совершенствования системы ведомством предлагается реализовать следующие меры:

рассмотреть возможность перевода системы Tax Free из пилотного режима в постоянный режим работы;

внедрение данной системы во всех регионах страны;

цифровизация процесса подачи заявлений.

Напомним, еще в 2023 году, в ходе своего ежегодного послания, Токаев поднимал вопрос развития туризма в Казахстане. Он отмечал, что в сфере туризма страны необходимо реализовывать прорывные проекты и сетовал на то, что в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, и Казахстан отстает от других государств.

Летом прошлого года Токаев провел совещание по развитию туризма, где озвучил все плюсы и минусы сферы, обозначив конкретные задачи перед профильным ведомством и смежными госорганами.

Касым-Жомарт Токаев тогда указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.

"Туризм как важная отрасль экономики пока не является эффективной, в чем большое упущение Правительства и акиматов. За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем в мире. Более того, по данному показателю мы уступаем соседним странам со схожими климатом и культурой. Очевидно, что для качественного рывка в развитии туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры", - заявил он.

Среди прочих поручений президента прозвучали также - необходимость развития воздушного транспорта, обеспечения туристских зон инженерной инфраструктурой и активного использования современных инструментов популяризации туризма в Казахстане.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года Казахстан посетило рекордное количество туристов - 11,5 млн человек. Это вдвое больше, чем в 2023. Самыми востребованными направлениями остались мегаполисы и западные регионы.

А в начале прошлого года сообщалось, что порядка 4 млрд тенге правительство выделило на повышение уровня гостеприимства в Казахстане.