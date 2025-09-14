13-летний подросток на коне угодил в пятиметровую яму в Шымкенте (видео)

Сегодня в Шымкенте подросток 2012 года рождения, катаясь на лошади, по неосторожности упал в 5-метровую яму вместе со своим конем, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в жилом массиве Алтынтобе Абайского района в Шымкенте.

"Спасатели МЧС оперативно прибыли на место и с помощью альпинистского снаряжения извлекли подростка из западни. Лошадь также была спасена совместно с местными исполнительными органами при помощи автокрана и передана хозяину целой и невредимой. Подросток передан медикам для осмотра", - сообщили в МЧС.

На днях пятилетняя девочка упала в яму с горячей водой и получила сильные ожоги в Аксу.

А в августе годовалый ребенок упал в выгребную яму в Туркестане.

В области Абай пятилетняя девочка залезла в алюминиевую флягу и застряла в ней. Чтобы ее вызволить, спасателям пришлось разрезать флягу.

В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.

Недавно в Кызылорде спасатели вызволили из ловушки трехлетнего малыша, чья голова застряла в железном заборе.

