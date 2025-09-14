13-летний подросток на коне угодил в пятиметровую яму в Шымкенте (видео)
Опубликовано:
Сегодня в Шымкенте подросток 2012 года рождения, катаясь на лошади, по неосторожности упал в 5-метровую яму вместе со своим конем, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в жилом массиве Алтынтобе Абайского района в Шымкенте.
"Спасатели МЧС оперативно прибыли на место и с помощью альпинистского снаряжения извлекли подростка из западни. Лошадь также была спасена совместно с местными исполнительными органами при помощи автокрана и передана хозяину целой и невредимой. Подросток передан медикам для осмотра", - сообщили в МЧС.
На днях пятилетняя девочка упала в яму с горячей водой и получила сильные ожоги в Аксу.
А в августе годовалый ребенок упал в выгребную яму в Туркестане.
В области Абай пятилетняя девочка залезла в алюминиевую флягу и застряла в ней. Чтобы ее вызволить, спасателям пришлось разрезать флягу.
В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.
Недавно в Кызылорде спасатели вызволили из ловушки трехлетнего малыша, чья голова застряла в железном заборе.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2286024-13-letniy-podrostok-na-kone-ugodil-v-pyatimetrovuyu-yamu-v-shymkente-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах