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Палец годовалой малышки застрял в игрушке в Караганде

Опубликовано:

Детская игрушка
Детская игрушка. Фото: t.me/qr_tjm

В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Караганде палец годовалой малышки застрял в детской игрушке. Родители не смогли самостоятельно освободить палец и обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие сотрудники аккуратно с помощью аварийно-спасательного инструмента разжали игрушку и деблокировали палец.

В МЧС отметили, что малышка чувствует себя хорошо, и в медицинской помощи не нуждается.

Ранее сообщалось, что Павлодаре спасатели пришли на помощь детям, которые скатились с крутого обрыва глубиной около 20 метров и не могли самостоятельно подняться наверх. С помощью альпинистского снаряжения несовершеннолетних подняли наверх и передали службе скорой помощи.

Также в Астане мама годовалого ребенка обратилась за экстренной помощью к спасателям. Ее малыш заперся в квартире. Спасатели вошли в квартиру через балкон и открыли дверь. Ребенка благополучно передали матери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2189910-palec-godovaloy-malyshki-zastryal-v-igrushke-v-karagande/

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