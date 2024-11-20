Палец годовалой малышки застрял в игрушке в Караганде

В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Караганде палец годовалой малышки застрял в детской игрушке. Родители не смогли самостоятельно освободить палец и обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие сотрудники аккуратно с помощью аварийно-спасательного инструмента разжали игрушку и деблокировали палец.

В МЧС отметили, что малышка чувствует себя хорошо, и в медицинской помощи не нуждается.

Ранее сообщалось, что Павлодаре спасатели пришли на помощь детям, которые скатились с крутого обрыва глубиной около 20 метров и не могли самостоятельно подняться наверх. С помощью альпинистского снаряжения несовершеннолетних подняли наверх и передали службе скорой помощи.

Также в Астане мама годовалого ребенка обратилась за экстренной помощью к спасателям. Ее малыш заперся в квартире. Спасатели вошли в квартиру через балкон и открыли дверь. Ребенка благополучно передали матери.