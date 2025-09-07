Пятилетняя девочка упала в яму с горячей водой и получила сильные ожоги в Аксу

В городе Аксу девочка 2019 года получила ожоги после того, как провалилась в яму с горячей водой, передает МИА "Казинформ". Сама яма образовалась из-за свища в трубе горячего водоснабжения,

По данным агентства, в акимате города Аксу сообщили, что девочка 2019 года рождения провалилась в яму, образовавшуюся из-за свища в трубе горячего водоснабжения на улице Ауэзова.

Ее доставили в областную детскую больницу, где осмотрели дежурные травматолог и реаниматолог.

"Медики диагностировали ожоги туловища и нижних конечностей 1-3 степени, площадь поражения составляет 17%. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести, она госпитализирована в травматологическое отделение", - сказано в публикации.

В августе во дворе дома в Уральске произошел трагический случай - 8-летний мальчик получил смертельные ожоги, в результате которых скончался. Родные погибшего рассказали подробности.

А в марте в Актау мальчик 2014 года рождения попал под струю горячей воды из поврежденной трубы на магистральной теплосети, он попал в реанимацию.

