Ребенок застрял головой в железном заборе в Кызылорде

В Кызылорде спасатели вызволили из ловушки трехлетнего малыша, чья голова застряла в железном заборе, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС РК.

Как рассказали в министерстве, маленький житель города Кызылорда каким-то образом просунул голову в железный забор и застрял. На помощь решили позвать спасателей.

"Прибывшие на место спасатели сначала успокоили ребенка, затем с помощью гидравлического инструмента разжав прутья, вытащили его из железного плена и передали родителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что малыш не пострадал.

Напомним, ранее в области Абай пятилетняя девочка залезла в алюминиевую флягу и застряла в ней. Чтобы ее вызволить, спасателям пришлось разрезать флягу.

В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.

А прошлой осенью на необычный вызов выезжали спасатели в Шымкенте - помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову горшок.

