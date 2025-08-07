Ребенок застрял головой в железном заборе в Кызылорде
Опубликовано:
В Кызылорде спасатели вызволили из ловушки трехлетнего малыша, чья голова застряла в железном заборе, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС РК.
Как рассказали в министерстве, маленький житель города Кызылорда каким-то образом просунул голову в железный забор и застрял. На помощь решили позвать спасателей.
"Прибывшие на место спасатели сначала успокоили ребенка, затем с помощью гидравлического инструмента разжав прутья, вытащили его из железного плена и передали родителям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что малыш не пострадал.
Напомним, ранее в области Абай пятилетняя девочка залезла в алюминиевую флягу и застряла в ней. Чтобы ее вызволить, спасателям пришлось разрезать флягу.
В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.
А прошлой осенью на необычный вызов выезжали спасатели в Шымкенте - помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову горшок.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272761-rebenok-zastryal-golovoy-v-zheleznom-zabore-v-kyzylorde/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах