Пятилетняя девочка залезла во флягу и застряла в ней в Аягозе
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Сегодня в области Абай ребенок, играясь на территории частного дома, залез в алюминиевую флягу и застрял. На помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, случай произошел в Аягозе, на глазах у родителей, которые не смогли самостоятельно достать девочку и обратились за помощью к спасателям.
Сотрудники МЧС, прибыв на место, при помощи гидравлического оборудования аккуратно разрезали стенки фляги и достали девочку, после чего передали ее родителям.
Сейчас она в безопасности, в медицинской помощи не нуждается.
Ранее в Алматы 10-летняя девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять. Ей помогли спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262978-v-ayagoze-pyatiletnyaya-devochka-zalezla-vo-flyagu-i-zastryala-v-ney/
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