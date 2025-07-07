Пятилетняя девочка залезла во флягу и застряла в ней в Аягозе

Сегодня в области Абай ребенок, играясь на территории частного дома, залез в алюминиевую флягу и застрял. На помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, случай произошел в Аягозе, на глазах у родителей, которые не смогли самостоятельно достать девочку и обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС, прибыв на место, при помощи гидравлического оборудования аккуратно разрезали стенки фляги и достали девочку, после чего передали ее родителям.

Сейчас она в безопасности, в медицинской помощи не нуждается.

Ранее в Алматы 10-летняя девочка надела тесное кольцо и не смогла самостоятельно его снять. Ей помогли спасатели.

В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.

А прошлой осенью на необычный вызов выезжали спасатели в Шымкенте - помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову горшок.

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