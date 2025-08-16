Годовалый ребенок упал в выгребную яму в Туркестане
Опубликовано:
Годовалого ребенка спасли из уличного туалета в Туркестане - малыша пришлось доставать с помощью спецтехники, передает NU.RKZ со ссылкой на ДЧС региона.
Годовалый ребенок провалился в выгребную яму, взрослые не смогли его достать самостоятельно.
Спасатель Руслан Куанышбек спустился на дно глубокого уличного туалета и успел спасти ребенка.
На опубликованных кадрах видно, как спасатели разбивают бетонный пол, чтобы спасти ребенка.
Ранее в ВКО две девочки 2014 года рождения остались одни дома. Во время игры одна из девочек застряла в барабане стиральной машины. Ее одиннадцатилетняя подруга не растерялась и вызвала спасателей.
В области Абай пятилетняя девочка залезла в алюминиевую флягу и застряла в ней. Чтобы ее вызволить, спасателям пришлось разрезать флягу.
В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.
Недавно в Кызылорде спасатели вызволили из ловушки трехлетнего малыша, чья голова застряла в железном заборе.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2275911-godovalyy-rebenok-upal-v-vygrebnuyu-yamu-v-turkestane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах