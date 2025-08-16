Годовалый ребенок упал в выгребную яму в Туркестане

Годовалого ребенка спасли из уличного туалета в Туркестане - малыша пришлось доставать с помощью спецтехники, передает NU.RKZ со ссылкой на ДЧС региона.

Годовалый ребенок провалился в выгребную яму, взрослые не смогли его достать самостоятельно.

Спасатель Руслан Куанышбек спустился на дно глубокого уличного туалета и успел спасти ребенка.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели разбивают бетонный пол, чтобы спасти ребенка.

Ранее в ВКО две девочки 2014 года рождения остались одни дома. Во время игры одна из девочек застряла в барабане стиральной машины. Ее одиннадцатилетняя подруга не растерялась и вызвала спасателей.

В области Абай пятилетняя девочка залезла в алюминиевую флягу и застряла в ней. Чтобы ее вызволить, спасателям пришлось разрезать флягу.

В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.

Недавно в Кызылорде спасатели вызволили из ловушки трехлетнего малыша, чья голова застряла в железном заборе.

