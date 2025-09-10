jitsu gif
    Родители казахстанских школьников, которые учатся до 20 часов, обратились к Минобразования

    Опубликовано:

    Мальчик держится руками за голову в школьном классе
    Мальчик грустит в школьном классе: Pexels

    Родители учащихся школы-лицея №15 Астаны опубликовали в соцсети обращение к министерству просвещения, заявив о перегруженности расписания детей, передает NUR.KZ.

    Публикация появилась в Instagram-аккаунте Zhaloby.astana.

    "На сегодня учебные дни у пятиклассников составляют по 7 уроков, что является чрезмерной нагрузкой для детей этого возраста. Кроме того, занятия заканчиваются в 19:40, и дети возвращаются домой поздно, уставшие и без возможности полноценно отдохнуть, провести время с семьей или заняться внеурочной деятельностью", - говорится в публикации.

    По мнению авторов обращения, такая организация учебного процесса негативно сказывается на здоровье и психоэмоциональном состоянии детей, усвоении учебного материала, режиме сна и отдыха, общей мотивации к обучению.

    В связи с чем авторы обращения просят рассмотреть возможность сокращения количества уроков в расписании 5-х классов, учитывая возрастные особенности учащихся.

    В комментариях под постом казахстанцы поддерживают обращение, подчеркивая, что школьники возвращаются домой слишком поздно, в условиях, когда уже рано темнеет.

    В свою очередь Управление образования Астаны прокомментировало обращение, отметив, что в соответствии со статусом лицея в образовательном учреждении наряду с основными учебными занятиями проводятся дополнительные занятия.

    "В ближайшее время расписание дополнительных занятий будет пересмотрено и внесены соответствующие изменения", - сообщили в ведомстве.

    По поводу школьной программы напомним, в конце августа глава Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев предложил ввести в школах обязательный предмет, где детей будут обучать ПДД.

    В апреле этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов предложил ввести в школах новый предмет для борьбы с преступностью среди подростков.

    В ноябре прошлого года депутат Аманжол Алтай предложил ввести в школьную программу предмет, касающийся нематериального культурного наследия.

    В мае прошлого года депутат сената предложил повышать финансовую и цифровую грамотность казахстанцев, а также ввести новый предмет в школах.

    А этим летом акимат Астаны обратился с предупреждением к родителям, которые планируют обучать детей в частных образовательных учреждениях.

