Родители казахстанских школьников, которые учатся до 20 часов, обратились к Минобразования
Родители учащихся школы-лицея №15 Астаны опубликовали в соцсети обращение к министерству просвещения, заявив о перегруженности расписания детей, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Instagram-аккаунте Zhaloby.astana.
"На сегодня учебные дни у пятиклассников составляют по 7 уроков, что является чрезмерной нагрузкой для детей этого возраста. Кроме того, занятия заканчиваются в 19:40, и дети возвращаются домой поздно, уставшие и без возможности полноценно отдохнуть, провести время с семьей или заняться внеурочной деятельностью", - говорится в публикации.
По мнению авторов обращения, такая организация учебного процесса негативно сказывается на здоровье и психоэмоциональном состоянии детей, усвоении учебного материала, режиме сна и отдыха, общей мотивации к обучению.
В связи с чем авторы обращения просят рассмотреть возможность сокращения количества уроков в расписании 5-х классов, учитывая возрастные особенности учащихся.
В комментариях под постом казахстанцы поддерживают обращение, подчеркивая, что школьники возвращаются домой слишком поздно, в условиях, когда уже рано темнеет.
В свою очередь Управление образования Астаны прокомментировало обращение, отметив, что в соответствии со статусом лицея в образовательном учреждении наряду с основными учебными занятиями проводятся дополнительные занятия.
"В ближайшее время расписание дополнительных занятий будет пересмотрено и внесены соответствующие изменения", - сообщили в ведомстве.
