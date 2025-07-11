"Откажитесь от сделки": к желающим обучать ребенка в частных учреждениях обратились в Астане

Акимат Астаны обратился с предупреждением к родителям, которые планируют обучать детей в частных образовательных учреждениях, передает NUR.KZ.

По данным акимата, в последнее время некоторые частные образовательные учреждения, в том числе центры, школы, колледжи, с помощью упрощенной рекламы прибегают к незаконным действиям.

"Астанчан просят быть бдительными при выборе образовательной организации и обращать внимание на детали. Так, следует проверить официальную регистрацию учреждения и наличие лицензии. Обращайте внимание на отзывы родителей и репутацию организации.

А перед подписанием договора внимательно ознакомьтесь с документами. При возникновении сомнений - откажитесь от сделки", - сказано в сообщении.

Также в акимате назвали основные признаки мошенничества:

отсутствие точной информации и официальных документов по услугам;

требование незаконной предоплаты, отсутствие чеков;

отсутствие лицензии или разрешений от уполномоченных органов, отсутствие регистрации в Национальной образовательной базе данных (НОБД);

отсутствие договора или его непонятное содержание.

В подобных ситуациях жителей просят обращаться в органы прокуратуры, полицию, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Министерство просвещения или местное управление образования.

Напомним, в августе прошлого года в Алматы родители выпускников школ заявили, что заплатили образовательному центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. Однако в итоге обещанного результата они не дождались, более того, занятия, по их словам, вообще не проводились. Тогда полиция также возбудила дело.

В январе в Актау родители школьников потребовали привлечь к ответственности руководство известного учебного центра – они обвинили центр в мошенничестве. Здесь родители учеников также заявили, что с них взяли плату за обучение детей, а после руководитель центра просто исчез. К делу подключилась прокуратура.

А в Атырау неожиданно закрыли элитную школу, которая, как оказалось, работала без лицензии. Родители учеников потребовали вернуть деньги, отданные за обучение.

В мае этого года в Астане разразился скандал вокруг известного образовательного центра. Родители школьников отдали за обучение сотни тысяч тенге, но центр внезапно закрылся.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.