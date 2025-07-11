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    "Откажитесь от сделки": к желающим обучать ребенка в частных учреждениях обратились в Астане

    Опубликовано:

    Ученики в классе
    Школа. Иллюстративное фото: hxdbzxy / Getty Images

    Акимат Астаны обратился с предупреждением к родителям, которые планируют обучать детей в частных образовательных учреждениях, передает NUR.KZ.

    По данным акимата, в последнее время некоторые частные образовательные учреждения, в том числе центры, школы, колледжи, с помощью упрощенной рекламы прибегают к незаконным действиям.

    "Астанчан просят быть бдительными при выборе образовательной организации и обращать внимание на детали. Так, следует проверить официальную регистрацию учреждения и наличие лицензии. Обращайте внимание на отзывы родителей и репутацию организации.

    А перед подписанием договора внимательно ознакомьтесь с документами. При возникновении сомнений - откажитесь от сделки", - сказано в сообщении.

    Также в акимате назвали основные признаки мошенничества:

    • отсутствие точной информации и официальных документов по услугам;
    • требование незаконной предоплаты, отсутствие чеков;
    • отсутствие лицензии или разрешений от уполномоченных органов, отсутствие регистрации в Национальной образовательной базе данных (НОБД);
    • отсутствие договора или его непонятное содержание.

    В подобных ситуациях жителей просят обращаться в органы прокуратуры, полицию, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Министерство просвещения или местное управление образования.

    Напомним, в августе прошлого года в Алматы родители выпускников школ заявили, что заплатили образовательному центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. Однако в итоге обещанного результата они не дождались, более того, занятия, по их словам, вообще не проводились. Тогда полиция также возбудила дело.

    В январе в Актау родители школьников потребовали привлечь к ответственности руководство известного учебного центра – они обвинили центр в мошенничестве. Здесь родители учеников также заявили, что с них взяли плату за обучение детей, а после руководитель центра просто исчез. К делу подключилась прокуратура.

    А в Атырау неожиданно закрыли элитную школу, которая, как оказалось, работала без лицензии. Родители учеников потребовали вернуть деньги, отданные за обучение.

    В мае этого года в Астане разразился скандал вокруг известного образовательного центра. Родители школьников отдали за обучение сотни тысяч тенге, но центр внезапно закрылся.

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