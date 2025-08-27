Еще один предмет предложили ввести в школах Казахстана

Глава Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге СЦК предложил ввести в школах обязательный предмет, где детей будут обучать ПДД, передает корреспондент NUR.KZ

По словам спикера, полицейские сопоставили данные по детской смертности в результате ДТП с данными других стран.

Кроме того, был учтен опыт преподавания предметов, ориентированных на обучение несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дороге.

По его словам, выводы оказались неутешительными: в Казахстане детей мало учат ПДД.

"Министерство внутренних дел предлагает ввести уроки по ПДД отдельным обязательным предметом в школьных программах, так как от этого зависит жизнь детей. Через такие уроки можно привить нормы законопослушного поведения на дорогах, что благоприятно скажется на безопасности дорожного движения с их взрослением, когда они сами станут водителями", - считает Кайсар Султанбаев.

Напомним, в апреле этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов предложил ввести в школах новый предмет для борьбы с преступностью среди подростков.

В ноябре прошлого года депутат Аманжол Алтай предложил ввести в школьную программу предмет, касающийся нематериального культурного наследия.

В мае прошлого года депутат сената предложил повышать финансовую и цифровую грамотность казахстанцев, а также ввести новый предмет в школах.

