Ввести новый предмет в школах в Казахстане предложил депутат

На заседании депутат сената предложил повышать финансовую и цифровую грамотность казахстанцев, а также ввести новый предмет в школах, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Евгений Больгерт заявил, что цифровые сервисы банков, онлайн-торговля и госуслуги сделали жизнь казахстанцев удобнее. Однако из-за этого выросло и число интернет-мошенничеств.

"Низкая финансовая грамотность на фоне стремительного развития интернет-технологий создает благодатную почву для мошенников", — заявил депутат.

Он отметил, что чаще всего казахстанцев обманывают через ложные объявления о товарах и услугах, предложения инвестировать в несуществующие проекты, похищают деньги со счетов через обзвон якобы от имени банков, а также через фейковые рассылки в WhatsApp и Telegram, когда граждан взламывают и рассылают от их имени просьбу отправить деньги.

В запросе на имя премьер-министра депутат Больгерт предложил усилить в Казахстане службы по борьбе с киберпреступностью, а также проработать с банками и маркетплейсами дополнительную систему защиты – к примеру биометрию или двухфакторую аудентификацию (подтверждение личности двумя разными комбинациями – PIN-кодом и SMS).

Также сенатор предложил повысить грамотность казахстанцев в этих вопросах.

"Разработать комплексный программный документ по повышению финансовой и цифровой грамотности населения, включая внедрение в школьную программу предмета "финансовая грамотность", — заявил депутат.

Напомним, предложение по внедрению в казахстанских школах уроков финграмотности звучало уже в прошлом году. С таким предложением выступал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Оно прозвучало на фоне обсуждения проблемы закредитованности населения.

Позже о планах по введению курсов финансовой грамотности в вузах и школах Казахстана высказывался и экс-глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

"На сегодняшний день проработано введение курсов финансовой грамотности для студентов вузов. Разрабатывается специальный курс для школьников. Для этого будут выработаны соответствующие методики и учебные пособия. В результате в рамках данного направления планируется обучить 750 тыс. школьников и студентов", – сообщал тогда Жамаубаев. \

В феврале этого года о предложениях добавить новые предметы в школах Казахстана высказалась зампремьера Тамара Дуйсенова.

"Сейчас очень много предложений поступает для включений в школьные программы дополнительных предметов с учетом новых вызовов. Во-первых, скажу, что эти вопросы учтены в школьных программах. Педагоги знают это и подтвердят мои слова. Нельзя все решать через увеличение учебной нагрузки. Только путем интеграции в содержание, а также через реализацию системных проектов можно добиться результатов в данных направлениях", - заявила Дуйсенова.