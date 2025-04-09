Новый предмет предложили ввести в школах Казахстана

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов предложил ввести в школах новый предмет для борьбы с преступностью среди подростков, передает NUR.KZ.

Берик Асылов на своей странице в X высказался о том, что многие подростки совершают серьезные проступки - от драк до более тяжких преступлений. По его словам, многие из них не знали, что нарушают закон.

"Правовая безграмотность - вот настоящая угроза. Поэтому мы предложили уполномоченному органу важную инициативу - с 7 класса ввести в школах обязательный предмет "Закон и порядок".

Его могут вести практикующие юристы и ветераны органов, чтобы делиться не только знаниями, но и жизненным опытом. Когда подросток понимает суть закона - он обретает ориентир, а не страх, дисциплину, а не вседозволенность. Информирован - значит вооружен", - написал Асылов.

Напомним, в ноябре прошлого года депутат Аманжол Алтай предложил ввести в школьную программу предмет, касающийся нематериального культурного наследия.

В мае прошлого года депутат сената предложил повышать финансовую и цифровую грамотность казахстанцев, а также ввести новый предмет в школах.

В феврале 2024 год года о предложениях добавить новые предметы в школах Казахстана высказалась экс-зампремьера Тамара Дуйсенова.

"Сейчас очень много предложений поступает для включений в школьные программы дополнительных предметов с учетом новых вызовов. Во-первых, скажу, что эти вопросы учтены в школьных программах.

Педагоги знают это и подтвердят мои слова. Нельзя все решать через увеличение учебной нагрузки. Только путем интеграции в содержание, а также через реализацию системных проектов можно добиться результатов в данных направлениях", - заявила Дуйсенова.