Депутат призвал проверить "человейники" RAMS в Алматы

В своем депзапросе на заседании мажилиса депутат Сергей Пономарев заявил, что в Алматы нужно прекратить возведение "человейников", на которые жалуются жители, передает корреспондент NUR.KZ.

"В своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять Строительный кодекс, который бы дополнительно усилил надзор и ответственность в этой непростой отрасли. Ранее он вводил запрет на точечную застройку в Алматы и предгорьях, чтобы сохранить и без того "покоцанную" архитектурную целостность города. Но на практике все его решения систематически саботируются.

Остановлюсь на проектах набившей оскомину строительной компании RAMS. У меня телефон красный от обращений жителей их ЖК. А ведь компания занимает восьмое место среди крупнейших застройщиков Казахстана. Большинство комплексов этой компании подвергаются резкой критике - от нарушений строительных норм до откровенных недоделок. При этом, не завершив предыдущие проекты, названная компания запускает новые гиперобъекты", - заявил депутат Сергей Пономарев.

Он добавил, что аналогичные проблемы у застройщика с ЖК "Сакура" и Nef uptown.

"Список недостроек можно продолжать бесконечно, но и несмотря на это, застройщик приступил к реализации еще более масштабного проекта - 40-этажной башни в хороводе пяти десятиэтажек, под названием Beyond. Объект вызвал волну общественного недовольства. Благодаря вмешательству депутатов парламента стройка приостановлена и начата проверка на целесообразность и законность", - заявил депутат.

Он призвал "остановить строительную вакханалию", которая парализует жизнь города. По его мнению, Алматы явно перегружен.

В связи с вышеизложенным депутат предлагает:

Провести проверку разрешительных документов и качество строительства на введенные в эксплуатацию объекты RAMS за последние 5 лет.

Запретить строительство 40-этажной башни Beyond с возможностью рассмотрения благоустройства сквера либо социального объекта на данном участке.

Напомним, в августе глава государства принял акима Алматы Дархана Сатыбалды и поручил ему ввести мораторий на строительство домов в верхней части города.

До этого в мае министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев ответил на вопрос о возможной новой волне точечного строительства в связи с назначением нового акима.

А экс-аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал о новых правилах застройки и градостроительном регламенте, по которым вводятся жесткие ограничения на строительство. Также мы писали, что правила застройки изменятся в Алматы.

