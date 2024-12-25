Правила застройки предложили изменить в Алматы

В Алматы предложили изменить правила застройки, об этом сообщил глава Управления городского планирования и урбанистики Алматы Нурлан Буранбаев на ХХVІ сессии маслихата, передает NUR.KZ.

Как отметил Буранбаев, Алматы расположен в сейсмической зоне с амплитудой в 9 баллов. На территории города расположены 17 зон тектонических разломов.

"Наиболее неблагоприятные геологические условия - в восточной части, для которой характерны просадочные, легко разжижаемые глинистые грунты, а также в северной, ниже проспекта Райымбека, где грунт представляет собой "слоеный пирог" из суглинков, супесей и песков. Грунтовые воды здесь очень близко подходят к поверхности, поэтому интенсивность землетрясений может достигать 9-10 баллов.

Для обеспечения сейсмостойкости зданий на указанных территориях необходимо регламентировать высотность", - сообщил Буранбаев.

Он добавил, что в предлагаемых Правилах застройки предусмотрены требования, согласно которым в квадрате улиц Абая, Аль-Фараби, Яссауи и ВОАД можно строить дома не выше 9 этажей с максимальной высотой не более 35 метров до верха парапета от средней планировочной отметки земли.

При этом здания выше 9 этажей можно строить в этой зоне лишь при наличии архитектурно-градостроительного обоснования их общественной значимости, обеспечения устойчивости проектных решений, включая применение энергоэффективных, ресурсосберегающих и сейсмоизолирующих технологий, а также при условии минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Площадь жилой части многофункционального здания не должна превышать 30% от общей площади здания и комплекса и соответствовать требованиям строительных норм.

"Параметры зданий, расположенных южнее Восточной объездной дороги, проспекта Аль-Фараби, улица Саина, улица Жандосова (от улицы Саина до границы города), определить не более трех этажей плюс цокольный этаж без учета пожарного выхода на кровлю площадью не более 10 квадратных метров для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли участка под зданиями, за исключением строительства объектов здравоохранения, образования, культуры и культовых, но не более 25 метров", - добавил он.

Кроме того, на таких территориях нельзя делить земельные участки с целевым назначением для сельскохозяйственного использования, а также строить здания в полосе горных прилавков на площадках с крутизной склона 15 градусов и более.

Правила коснутся и проектирования и строительства в историческом центре - в квадрате улиц Райымбека, ВОАД, Аль-Фараби, Розыбакиева. Там можно будет строить с учетом принципа сохранения исторически сложившейся городской среды и не допускается точечная застройка.

В том числе это касается и объектов капитального строительства в сложившейся жилой застройке, создающих дополнительную нагрузку на существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, за исключением объектов предусмотренных градостроительным проектом и подземных паркингов с условием восстановления снесенных площадок.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал о новых правилах застройки и градостроительном регламенте, по которым вводятся жесткие ограничения на строительство.