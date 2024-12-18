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Строительство жилья ниже комфорт-класса могут запретить в Алматы

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Строительство многоквартирного дома
Строительство дома. Иллюстративное фото: ilkercelik / Getty Images

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга в СЦК рассказал о новых правилах застройки и градостроительном регламенте, по которым вводятся жесткие ограничения на строительство, передает NUR.KZ.

"Моя работа, как акима, началась с точечной застройки. Было выделено по поручению главы государства 19 объектов, с которыми мы разобрались, где-то мы их снесли, где-то выкупили. Все проблемы были решены. В новых Правилах застройки и градостроительном регламенте мы это все закрепили", - сказал аким.

В целом в Алматы в рамках усиления контроля за строительством с начала 2022 года полностью или частично снесено 69 строительных объектов, из которых 26 жилых и 43 нежилых. Среди основных нарушений – отсутствие полного пакета разрешительных документов и отклонения от согласованного эскизного проекта. Снос подобных объектов проводится по решению суда.

"Мы проделали большую работу. Разработали новые Правила застройки и Градостроительный регламент, по которым вводятся жесткие ограничения на строительство в городе, то есть максимально исключающие точечное строительство, застройку предгорий, зеленых зон и дворовых территорий", - отметил аким.

Так, между проспектами Абая и Аль-Фараби нельзя будет возводить не только жилье выше 9 этажей, за исключением уникальных объектов. Строительство будет допускаться лишь при условии наличия архитектурно-градостроительного обоснования их общественной значимости, обеспечения устойчивости и экологичности проектных решений, включая применение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, а также при условии минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Южнее ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова будет запрещено строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более. Также не будет допускаться переоборудование террас и технических этажей при реконструкции.

К тому же в городе больше не будет строиться жилье ниже III (комфорт - прим.ред.) класса, сообщили в акимате.

Точечное размещение зданий в существующих жилых кварталах и дворовых территориях будет невозможно.

Кроме того, новые правила усилят контрольные функции государственных органов в части приемки и эксплуатации многоквартирных жилых комплексов, а также расширят полномочия органов архитектурно-строительного контроля.

На сегодня новые правила застройки и градостроительный регламент размещены в открытом доступе для обсуждения экспертами и общественностью. До конца года они будут представлены на рассмотрение депутатов Маслихата и в случае утверждения вступят в силу в начале 2025 года.

"Если маслихат утвердит новый градостроительные регламент и Правила застройки, то мы окончательно закрепим базовые условия работы в городе и также решим проблему с физическими лицами, которые сегодня находятся вне зоны регулирования и за счет этого срезают горы, ставят новые дома и т. д. Это в первую очередь важно для их безопасности", - сказал Ерболат Досаев.

Ранее сообщалось, что Алматы возвращается к малоэтажной застройке: на презентации новых проектов детальной планировки замакима Алматы Аскар Амрин озвучил подробности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201930-stroitelstvo-zhilya-nizhe-komfort-klassa-mogut-zapretit-v-almaty/

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