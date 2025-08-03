"Незамедлительно": Токаев поручил запретить точечную застройку в верхней части и предгорьях Алматы
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Сегодня глава государства принял акима Алматы Дархана Сатыбалды и поручил ему ввести мораторий на строительство домов в верхней части города, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По данным Акорды, Дархан Сатыбалды проинформировал об итогах и перспективах социально-экономического развития мегаполиса.
По его словам, в первом полугодии 2025 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 11%, инвестиции в основной капитал увеличились на 25,4%. Также он доложил о полицентричном развитии города, обеспечивающем снижение нагрузки на центральные районы, равномерное распределение городской инфраструктуры и создание комфортной среды.
Отдельное внимание уделено созданию транспортного каркаса, формирующего эффективную связанность районов и повышающего доступность общественного транспорта.
"Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных Генеральным планом.
Незамедлительно внести в Генеральный план изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки", - сказано в сообщении.
Напомним, в мае этого года министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев ответил на вопрос о возможной новой волне точечного строительства в связи с назначением нового акима.
До этого экс-аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал о новых правилах застройки и градостроительном регламенте, по которым вводятся жесткие ограничения на строительство. Также мы писали, что правила застройки изменятся в Алматы.
Добавим, 24 мая состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили кандидатуру Дархана Сатыбалды на пост акима южной столицы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2271687-tokaev-poruchil-satybaldy-zapretit-stroyku-domov-v-verhney-chasti-goroda/
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