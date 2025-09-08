Электросамокаты массово увозят в Алматы: в полиции прокомментировали ситуацию
Опубликовано:
После послания народу Казахстана, где Токаев поднял проблему ДТП с участием электросамокатов, в полиции Алматы прокомментировали информацию о массовом сборе самокатов, передает NUR.KZ.
В Сети появилась информация, что полицейские массово грузят электросамокаты на эвакуатор. Такую картину наблюдают как в столице, так и в Алматы.
Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-служу Департамента полиции Алматы, где пояснили, что транспортные средства водворяют на специализированную стоянку в случае выявления нарушений.
Так, за сутки в Алматы зарегистрировано более 800 нарушений законодательства о дорожном движении, допущенных пользователями самокатов, в том числе:
- 489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (ст. 620 КоАП);
- 237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (ст. 615 КоАП);
- 11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (ст. 127 КоАП);
- 47 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КоАП);
- 23 факта загрязнения мест общего пользования (ст. 434-2 КоАП).
Также выявлены случаи оставления электросамокатов на тротуарах и проезжей части, создающих помехи движению. На специализированную стоянку водворено 259 самокатов.
Вместе с тем, для усиленного патрулирования в местах их концентрации выведено 50 маршрутов полицейских на самокатах, предоставленных компаниями-операторами.
Напомним, сегодня, выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об опасности электросамокатов. По его данным, с начала года зафиксировано свыше 22 тысяч дорожно-транспортных происшествий.
А сенатор Марат Кожаев в кулуарах парламента прокомментировал ситуацию с нарушениями среди электросамокатчиков. По его словам, проблема в культуре вождения.
Добавим, на днях в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.
Также в южной столице автобус сбил двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе. Отмечается, что они передвигались на электросамокате.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2283870-elektrosamokaty-massovo-uvozyat-v-almaty-v-policii-prokommentirovali-situaciyu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах