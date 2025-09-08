Токаев намерен внести предложения от Казахстана по реформированию ООН

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, высказался о реформировании ООН, передает NUR.KZ со ссылкой Акорду.

Токаев выразил уверенность, что сбалансированная, конструктивная внешняя политика, соответствующая стратегическим национальным интересам государства, принесет большую пользу устойчивому социально-экономическому развитию Казахстана в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта.

"Тот факт, что многие страны хотят развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, прежде всего, говорит об авторитете, востребованности нашего государства на международной арене. Казахстан вносит свою лепту в решение важных международных проблем, ценит сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, как с соседними, так и далекими от нас.

На днях состоялся мой официальный визит в Китай, где прошли плодотворные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений, развивающихся в духе вечного стратегического партнерства. Успешными были мои визиты в Турцию и Кыргызстан. В конце года состоятся мои визиты в Россию, Узбекистан, готовимся принять в Астане руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран", - говорит глава государства.

Он отметил, что активно развивается казахстанско-американский диалог.

"Развиваем многоплановые контакты с Европейским союзом. Текущий год выдался насыщенным памятными датами. Это, прежде всего, 80-летие окончания Второй мировой войны. Состоявшиеся в Москве и Пекине торжественные мероприятия следует рассматривать как проявление вечной памяти о десятках миллионов жертв сражений в ходе самой кровопролитной в истории человечества войны, как предостережение от пересмотра ее итогов и попыток развязать новый мировой конфликт.

Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы, "худой мир лучше доброй ссоры". Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве президента Трампа. Вторая знаменательная дата – это 80-летие ООН, ставшей основополагающим институциональным воплощением итогов Второй мировой войны.

ООН по-прежнему не имеет альтернативы, и, по мнению Казахстана, должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем. В то же время назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа – Совета Безопасности.

В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной ситуации, в том числе предложения по реформированию ООН", - отметил Токаев.

Напомним, сегодня президент заявил, что Казахстан должен стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве.

Также он поручил развивать сферу транспорта и логистики.

