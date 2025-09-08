"Нельзя останавливаться на достигнутом": Токаев поручил развивать сферу транспорта и логистики

В послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране нужно предметно заниматься вопросами региональной транспортной связанности, передает NIUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства заявил, что в стране необходимо и дальше развивать транспортно-логистическую сферу.

"Как известно, наша страна является важнейшим звеном между Европой и Азией. Так, за прошлый год объем перевозок грузов по нашей территории превысил 1 миллиард тонн.

Вместе с тем имеются значительные резервы для расширения транзитного потенциала страны. Коридор "Север - Юг" открывает прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. А коридор "Восток - Запад" и глобальная китайская инициатива "Один пояс, один путь" усиливают роль Казахстана как основного сухопутного моста Евразии.

Ключевое значение для Казахстана также имеет развитие Транскаспийского транспортного маршрута. Все эти маршруты должны работать как единая система, принося нашей стране ощутимый доход и новые инвестиции в инфраструктуру, а также создавая качественные рабочие места. Следует широко внедрять цифровые решения, без чего не добиться никакой эффективности", - сказал президент.

По его словам, надо предметно заниматься вопросами региональной транспортной связанности. Для Казахстана как крупной транзитной территории данное направление имеет особое значение.

Президент напомнил, что недавно удалось направить первую партию зерна во Вьетнам через китайский порт Ляньюньган, планируется строительство железной дороги по маршруту "Тургунди - Герат" в Афганистане с перспективой выхода на рынок Пакистана. Но этим возможности открытия новых транспортных маршрутов и новых рынков не ограничиваются, впереди много работы.

"Вместе с тем глобальная конкуренция за транзит усиливается, предлагаются более дешевые альтернативные направления и решения. Для наращивания объемов транзитных перевозок необходимо действовать на опережение.

Хотел бы еще раз напомнить, что для модернизации инфраструктуры и обеспечения конкурентоспособности в транспортно-транзитной сфере необходимо в полной мере задействовать возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В текущем году будет завершено строительство второй железнодорожной ветки "Достык - Мойынты" протяженностью 836 километров. Данный проект, реализованный собственными силами в кратчайшие сроки, имеет особое значение. Он позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута "Восток - Запад".

Нельзя останавливаться на достигнутом. Правительству следует обеспечить своевременную реализацию таких проектов, как "Бахты - Аягоз", "Кызылжар - Мойынты". Их запуск завершит формирование каркаса железнодорожной инфраструктуры", - сказал Токаев.

