    Кладбище автобусов под Алматы: всю оставшуюся технику продали на лом

    Опубликовано:

    Проданные автобусы
    Проданные автобусы. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

    Состоялся очередной аукцион, на котором удалось продать еще 166 единиц техники с кладбища автобусов в Алматинской области. До этого уже были проданы 573 автобуса, передает NUR.KZ.

    Через электронную торговую площадку состоялись торги по продаже 166 автобусов, оцененных в лом. Как указано на сайте, все они находятся в Алматинской области.

    В документации указано, что заказчиком выступило ТОО "Алматыэлектротранс", всего на торги было выставлено 739 автобусов. Отмечается, что все они находятся в неисправном состоянии, имеют повреждения, долгое время простаивали под солнечными лучами и влагой.

    В итоге, на торгах автобусы продали за 66,7 млн тенге. Оценочная стоимость лома при этом составляла 37,6 млн тенге.

    "Участник торгов, признанный победителем, осуществляет самовывоз приобретенного имущества в срок не более 60 календарных дней со дня подписания договора. Разукомплектация до состояния лома (в случае необходимости) осуществляется вне территории хранения", - также указано на сайте.

    Автобусы
    Автобусы. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

    Напомним, что в июне были проданы 573 автобуса за 160, 3 млн тенге. Таким образом, все 739 автобусов компании проданы.

    "Кладбище автобусов" под Алматы общественники обнаружили еще в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что автобусы ЛиАЗ российского производства будут отремонтированы. Их обещали привести в порядок и вывести на линию.

    В августе 2023 года руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев заявил, что автобусы 2010-2013 годов выпуска, из-за большого износа восстановлению не подлежат.

    Также о "кладбище" в декабре высказывался аким Алматы Ерболат Досаев.

