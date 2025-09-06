Сквер на месте сожженной резиденции президента: что стало с амбициозным проектом в Алматы

Во время январских событий 2022 года резиденция президента в Алматы была сожжена. Позднее власти решили снести ее и разбить на этом месте сквер. Корреспондент NUR.KZ выяснил, на какой стадии проект.

Мы направили запрос в Управление развития общественных пространств Алматы, ведь с момента принятия решения прошло более трех лет. В ведомстве ответили, что на данный момент строительно-монтажные работы выполнены на 70%.

Как объяснили в Управлении, работы были весьма обширными - так, были снесены здание, фонтан и даже брусчатка и бетонное основание. В целом, концепция объекта не изменилась, уверяют в ведомстве.

Было проведено бурение скважины и построен пруд. Также проведены водопровод и канализация. В сквере, согласно ответу Управления, уже высажены саженцы в количестве 323 штук. Не обошлось и без "любимых" алматинцами бордюров.

"По состоянию на сегодня завершаются работы по монтажу бордюров, а также устройству основания пешеходных дорожек, готовится основание из субстрата на кровле инженерного корпуса для посадки зеленых насаждений, а также установка пешеходных зон из террасной доски.

Активно ведутся работы по монтажу системы автополива. Продолжаются работы по высадке газона, кустарников и почвопокровных растений. На объекте также предстоит установить малые архитектурные формы, провести видеонаблюдение, обновить существующее ограждение по периметру сквера, установить кованное ограждение пандуса, завершить работы по внутренней и наружной отделки подземного технического блока, общественного туалета, лестницы АПТ, входной лестницы служебного здания", - говорят в Управлении.

Несмотря на довольно внушительный список, завершение строительно-монтажных работ запланировано буквально на следующий месяц - октябрь 2025 года. Действительно ли удастся закончить их в срок, можно будет увидеть в скором времени.

В Управлении добавили, что все работы по благоустройству проводятся за счет спонсорских средств.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте сожженной во время январских событий резиденции будет обустроен сквер. Также приводились причины этого решения.

Сообщалось, что резиденцию президента в Алматы, разрушенную во время январских беспорядков, исключат из списка памятников истории и культуры республиканского значения.

Позднее были представлены эскизы того, как будет выглядеть парк на месте резиденции.

Также сообщалось, что работы должны были начаться в третьем квартале 2024 года.

