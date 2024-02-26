Когда появится парк на месте снесенной резиденции президента в Алматы

В акимате Алматы рассказали, когда появится парк, который планируется разбить на месте снесенной ранее резиденции президента, передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящее время Управлением экологии и окружающий среды города Алматы в рамках договора о госзакупках от 22.08.2023 года разрабатывается проектно-сметная документация по строительству парка западнее проспекта Назарбаева, севернее улицы Ганди, разработкой ПСД занимается проектная организация ТОО "Урбостиль", - сообщили в акимате.

В горадминистрации рассказали, что срок завершения разработки проектно-сметной документации - май 2024 года. В июне 2024 года ПСД должна пройти комплексную вневедомственную экспертизу.

"После получения положительного заключения экспертизы будет подана бюджетная заявка для реализации проекта. Начало реализации проекта запланировано на третий квартал 2024 года", - добавили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте сожженной во время январских событий резиденции будет обустроен сквер. Также приводились причины этого решения.

Позднее были представлены эскизы того, как будет выглядеть парк на месте резиденции.