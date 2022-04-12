Снос резиденции президента в Алматы: каким может стать сквер на ее месте

Вариант 1. Эскиз: KAZGOR

Архитекторы проектной академии KAZGOR совместно с Управлением зеленой экономики Алматы представили эскизы того, как может выглядеть сквер на месте резиденции президента, которая подверглась нападению во время январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечается, что строилось здание как музей Ленина, однако в 1986 году стройка была заморожена и вновь начата лишь в 1993 году - уже как резиденция президента. В 1995 году строительство было завершено, а в январе 2022 года здание было разгромлено.

После этого Касым-Жомарт Токаев дал поручение снести резиденцию и разбить на ее месте сквер.

Кейтеринг на территории. Вариант 1. Эскиз: KAZGOR

Главный архитектор проектной академии KAZGOR Антон Федянин рассказал, что были выдвинуты несколько вариантов проекта.

"Мы начали изучать мировой опыт, изучили проекты в ближнем и дальнем зарубежье, посмотрели, как можно использовать эту территорию, сделали анализ.

На сегодня мы подготовили четыре варианта концепции, каждый из которых имеет свои плюсы. Но основная идея - мы хотели сделать парк, который соединил бы соседние парки вокруг акимата и стал центральным местом.

Мы разместили в парке большие зоны для игр детей, разместили небольшой выставочный музей в память о резиденции, дополнительно - легкие недорогие павильоны, где могут располагаться детские центры, проходить выставочные мероприятия, где могут собираться творческие союзы, располагаться кафетерии", - отметил Федянин.

Вариант 2. Эскиз: KAZGOR

Защита от солнца. Вариант 2. Эскиз: KAZGOR

По задумке, парк станет местом притяжения не только для местных жителей, но и жителей других районов, а главное - будет полезен для общества, так как можно будет не только погулять на природе, но и провести время с пользой.

Вариант 2. Эскиз: KAZGOR

"Также у нас в одном из вариантов есть мысль оставить образ резиденции и по периметру засадить большие зеленые ели или сосны", - сообщил архитектор.

Вариант 3. Эскиз: KAZGOR

Ранее также сообщалось, что на снос резиденции будет потрачено 6 млрд тенге.

По словам Федянина, в указанную стоимость войдут работы по демонтажу объектов на территории, в том числе, будет произведен капитальный ремонт инженерного корпуса площадью чуть менее 4000 квадратных метров. В дальнейшем этот инженерный корпус будет передан акимату города.

Вариант 4. Эскиз: KAZGOR

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964698-snos-rezidentsii-prezidenta-v-almaty-kakim-mozhet-stat-skver-na-ee-meste/