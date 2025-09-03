График работы меняют в Астане: кого именно затронут изменения
В акимате Астаны рассказали, какие организации сменят график работы с 15 сентября для "разгрузки транспортного потока" в часы пик в городе, передает NUR.KZ.
В столичном акимате напомнили, что с 15 сентября ряд организаций начнет работать по новому графику. Сообщается, что изменения коснутся государственных и квазигосударственных структур, расположенных в центральных районах города.
"С 15 сентября рабочий день для городских коммунальных служб будет начинаться в 07:30, акимата Астаны - в 07:30, ряда госорганов и квазигоскомпаний - в промежутке с 07:30 - 08:00. Соответственно, сдвинется и время завершения рабочего дня этих организаций.
График работы частных структур и бизнеса, школ, детсадов, больниц, поликлиник, ЦОНов и других социальных объектов не меняется", - сказано в сообщении.
В акимате добавили, что ряд министерств и государственных органов уже начинают рабочий день с 08:00. Сообщается, что такие меры приняли "для разгрузки транспортного потока в часы пик на основных магистралях".
"Вместе с этим усилят контроль за нарушениями правил парковки и остановки автомашин, затрудняющих движение транспорта: машины злостных нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянки, - добавили в акимате.
В конце августа в акимате сообщали, что новый график работы будет касаться преимущественно государственных и квазигосударственных организаций, расположенных в центральных районах города.
Напомним, летом в столичном управлении транспорта сообщали, что график работы некоторых госорганов могут изменить, чтобы разгрузить дороги в Астане.
До этого в марте пересмотреть график работы министерств предложили в акимате Астаны: замакима столицы рассказал об эффекте пересмотра графика работы министерств, здания которых в основном расположены на левом берегу столицы.
Также напомним, что в январе президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.
"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.
А в начале февраля о пробках в Астане высказались эксперты. По их мнению, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать предпринимать действия сейчас.
