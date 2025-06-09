Разный график работы могут ввести в Астане с осени, чтобы уменьшить пробки
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График работы некоторых госорганов могут изменить, чтобы разгрузить дороги в Астане, об этом сообщили в управлении транспорта, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, на рассмотрении находится вопрос об изменении графика работы некоторых госорганов, бюджетных организаций и коммунальных служб - к примеру, они могут начинать работать с 8:30, чтобы не загружать дороги в то же время, в которое на работу едут и другие астанчане.
Анализ по введению данной меры будет проводиться до августа, после чего будет озвучено решение.
Стоит отметить, что с 20 марта этого года госструктуры и бюджетные организации в Усть-Каменогорске начали работать на час раньше. Также сообщалось, что с марта в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар Восточно-Казахстанской области ввели новый рабочий график.
Также мы писали, что все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу.
А в апреле рабочий график изменили для сотрудников Министерства экологии Казахстана.
Кроме того, житель Алматы предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта. Как отметил автор петиции, это позволит горожанам более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253465-raznyy-grafik-raboty-mogut-vvesti-v-astane-s-oseni-chtoby-umenshit-probki/