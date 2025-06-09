Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Разный график работы могут ввести в Астане с осени, чтобы уменьшить пробки

Опубликовано:

Вид на Астану
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

График работы некоторых госорганов могут изменить, чтобы разгрузить дороги в Астане, об этом сообщили в управлении транспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, на рассмотрении находится вопрос об изменении графика работы некоторых госорганов, бюджетных организаций и коммунальных служб - к примеру, они могут начинать работать с 8:30, чтобы не загружать дороги в то же время, в которое на работу едут и другие астанчане.

Анализ по введению данной меры будет проводиться до августа, после чего будет озвучено решение.

Стоит отметить, что с 20 марта этого года госструктуры и бюджетные организации в Усть-Каменогорске начали работать на час раньше. Также сообщалось, что с марта в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар Восточно-Казахстанской области ввели новый рабочий график.

Также мы писали, что все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу.

А в апреле рабочий график изменили для сотрудников Министерства экологии Казахстана.

Кроме того, житель Алматы предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта. Как отметил автор петиции, это позволит горожанам более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253465-raznyy-grafik-raboty-mogut-vvesti-v-astane-s-oseni-chtoby-umenshit-probki/