График работы госкомпаний меняют в Астане

В Астане с 15 сентября изменят график начала рабочего дня для коммунальных предприятий и госкомпаний - мера направлена на разгрузку дорожного трафика, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Новый график работы, по данным акимата, будет касаться преимущественно государственных и квазигосударственных организаций, расположенных в центральных районах города.

При этом режим работы социальных объектов, таких как школы и медицинские учреждения, а также центров обслуживания населения останется без изменений.

"Данные меры позволят равномерно распределить транспортные потоки в утренние часы и снизить нагрузку на наиболее загруженные магистрали города. Кроме того, будет усилена работа по администрированию улично-дорожной сети в части нарушений правил остановки и стоянки автотранспорта в запрещенных местах.

Транспортные средства злостных нарушителей будут эвакуироваться на штрафные стоянки. Ведется работа по созданию новых скоростных коридоров и маршрутов общественного транспорта", - отмечается в сообщении акимата.

Подобная практика, как заверили в столичном госоргане, успешно применяется в других мегаполисах и демонстрирует положительные результаты.

По предварительным расчетам, внедряемый комплекс мероприятий позволит снизить загруженность улиц в утренние и вечерние часы от 15% до 20%.

Специалисты отмечают, что такая мера также может положительно сказаться на экологической ситуации и повысить общее качество городской мобильности.

"В настоящее время продолжается комплексный анализ транспортных потоков в разных районах Астаны. Помимо переноса времени начала рабочего дня, рассматриваются и другие меры - например, изменение графика обеденного перерыва или окончания смены для отдельных категорий организаций", - добавили в акимате.

Напомним, летом в столичном управлении транспорта сообщали, что график работы некоторых госорганов могут изменить, чтобы разгрузить дороги в Астане.

До этого в марте пересмотреть график работы министерств предложили в акимате Астаны: замакима столицы рассказал об эффекте пересмотра графика работы министерств, здания которых в основном расположены на левом берегу столицы.

Также напомним, что в январе президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.

"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.

А в начале февраля о пробках в Астане высказались эксперты. По их мнению, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать предпринимать действия сейчас.

