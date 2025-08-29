Еще одну улицу временно перекроют в Алматы на выходные

В Алматы с 08:00 30 августа до 06:00 31 августа движение будет перекрыто по улице Салыкова - на участке от улицы Центральная до ул. Утегенова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в связи с проведением среднего ремонта улицы Салыкова вводятся временные ограничения движения.

Так, с 08:00 30 августа до 06:00 31 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Центральная до ул. Утегенова.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

"На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Напомним, также в Алматы до конца недели будет ограничено движение транспорта на участке по улице Пушкина - от проспекта Райымбека до улицы Токмакская в южном направлении.

Еще до 30 августа будет ограничено движение автотранспорта по улице Абиша Кекилбайулы из-за замены трубопровода, а до 31 августа - по западной стороне улицы Лавренева.

Ранее в Алматы предупредили жителей и гостей города, что по 7 сентября будет осуществляться полное перекрытие движения по улице Яссауи - на проезжей части от улицы Ш. Кажыгалиева до улицы Ташкентская.

Кроме того, в акимате города рассказали, когда будет открыто движение по ранее перекрытым из-за ремонта коммунальной инфраструктуры улицам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.