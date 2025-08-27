Казахстанцев, планирующих отдых в Египте, предупредили о новом запрете
Опубликовано:
В октябре начнут действовать новые правила путешествия в Шарм-эш-Шейх. Они коснутся граждан младше 21 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании FlyArystan.
В Telegram-канале авиакомпании FlyArystan граждан Казахстана проинформировали о новых правилах въезда в Шарм-эш-Шейх.
"С 1 октября 2025 года пассажирам младше 21 года запрещено путешествовать в Шарм-эш-Шейх без сопровождения родителей или ближайших родственников", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что если поездка осуществляется с дедушкой, бабушкой, братом или сестрой старше 21 года, требуется нотариально удостоверенная доверенность. Она принимается и на русском языке. Также необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении.
"Для пассажиров чартерных рейсов FlyArystan, приобретающих путешествие в составе туристического пакета (с проживанием в отеле), никаких дополнительных требований и изменений не вводится", - добавили в авиакомпании.
Также сказано, что все поездки будут осуществляться в обычном порядке - без необходимости предоставления визы.
Напомним, недавно турецкая авиакомпания Pegasus запретила брать в ручную кладь пауэрбанки. Это случилось после того, как из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.
До этого казахстанец рассказал в Сети, что пассажирам FlyArystan, которых посадили на борт Air Astana, запретили пользоваться мультимедиа.
Также добавим, что пассажирам FlyArystan сообщили об изменениях в расписании рейсов, связанных с плановым ремонтом в аэропорту Астаны. Ранее с такой же информацией к пассажирам обратились в Air Astana.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2279673-kazahstancev-planiruyushchih-otdyh-v-egipte-predupredili-o-novom-zaprete/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах