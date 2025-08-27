Казахстанцев, планирующих отдых в Египте, предупредили о новом запрете

В октябре начнут действовать новые правила путешествия в Шарм-эш-Шейх. Они коснутся граждан младше 21 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании FlyArystan.

В Telegram-канале авиакомпании FlyArystan граждан Казахстана проинформировали о новых правилах въезда в Шарм-эш-Шейх.

"С 1 октября 2025 года пассажирам младше 21 года запрещено путешествовать в Шарм-эш-Шейх без сопровождения родителей или ближайших родственников", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что если поездка осуществляется с дедушкой, бабушкой, братом или сестрой старше 21 года, требуется нотариально удостоверенная доверенность. Она принимается и на русском языке. Также необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении.

"Для пассажиров чартерных рейсов FlyArystan, приобретающих путешествие в составе туристического пакета (с проживанием в отеле), никаких дополнительных требований и изменений не вводится", - добавили в авиакомпании.

Также сказано, что все поездки будут осуществляться в обычном порядке - без необходимости предоставления визы.

Напомним, недавно турецкая авиакомпания Pegasus запретила брать в ручную кладь пауэрбанки. Это случилось после того, как из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.

До этого казахстанец рассказал в Сети, что пассажирам FlyArystan, которых посадили на борт Air Astana, запретили пользоваться мультимедиа.

Также добавим, что пассажирам FlyArystan сообщили об изменениях в расписании рейсов, связанных с плановым ремонтом в аэропорту Астаны. Ранее с такой же информацией к пассажирам обратились в Air Astana.

