Летевший в Южную Корею самолет развернули над Казахстаном из-за упавшего пауэрбэнка

Из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Haberler.

По данным турецкого издания, пассажирский самолет авиакомпании Asiana Airlines вылетел из аэропорта Стамбула в Сеул. В ходе полета пассажир Boeing 777, уронил пауэрбэнк между креслами. Это произошло в момент, когда самолет пролетал над Казахстаном.

"Не сумев достать устройство, он сообщил о ситуации дежурному бортпроводнику. Однако бортпроводники также не смогли извлечь портативное зарядное устройство.

В сложившейся ситуации командир воздушного судна принял решение вернуться в Стамбул, чтобы избежать негативных инцидентов, связанных с внешним аккумулятором", - пишет издание.

В итоге, самолет вернулся и приземлился в аэропорту Стамбула. Как отмечает издание, такие меры безопасности связаны с тем, что недавно на борту самолета в Южной Корее, на борту которого находились 170 пассажиров и 6 членов экипажа, вспыхнул пожар из-за взрыва внешнего аккумулятора.

После этих инцидентов Главное управление гражданской авиации рекомендовало авиакомпаниям запретить использование портативных зарядных устройств во время полетов.

Напомним, в конце мая этого года в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее потерпел крушение самолет. Выяснилось, что судно принадлежало восточно-морским силам страны.

В конце декабря прошлого года при посадке в аэропорту южнокорейского Муана потерпел крушение Boeing 747. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока. Как писали СМИ, причиной катастрофы неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, погибли в авиакатастрофе.

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