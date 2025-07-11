Пассажиров FlyArystan пересадили на борт Air Astana, но лишили фильмов

Казахстанец рассказал в Сети, что пассажирам FlyArystan, которых посадили на борт Air Astana, запретили пользоваться мультимедиа. Ситуацию прокомментировали в авиакомпании, передает NUR.KZ.

Казахстанец поделился произошедшим в соцсети Threads.

"Нас пересадили с борта FlyArystan на борт Air Astana по непонятным причинам и запретили смотреть фильмы, потому что мы покупали билет на FlyArystan. Как я понял, с опозданием мы вылетели тоже, потому что билеты покупали на рейс FlyArystan", - написал пассажир.

Под публикацией авиакомпания Air Astana ответила, что при замене воздушного судна FlyArystan на самолет Air Astana обслуживание осуществляется "в соответствии со стандартами бюджетной авиакомпании".

"Доступ к мультимедийной системе предполагает загрузку наушников, которая не осуществляется на рейсах FlyArystan. Приносим извинения за неудобства и позвольте вас заверить, что замена самолетов является вынужденной мерой и может происходить по различным причинам, включая позднее прибытие самолетов или технические задержки", - прокомментировали в авиакомпании.

Напомним, недавно мама казахстанца с расстройством аутистического спектра (РАС) пожаловалась на то, что сотрудники авиакомпании Air Astana не разрешили ее сыну сесть у аварийного выхода.

Также депутат мажилиса Бакытжан Базарбек высказывался о работе авиакомпании. В соцсетях ранее он заявлял, что его рейс, который был запланирован на 7 утра, задержали на 9 часов.

До этого в Сети было опубликовано письмо к главе Air Astana Питеру Фостеру, где от него и его сотрудников требовали извинений за грубое отношение к народной артистке Бибигуль Тулегеновой.

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