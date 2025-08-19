jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Air Astana обратилась к пассажирам с важным заявлением

    Опубликовано:

    Самолет Air Astana
    Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

    В аэропорту Астаны осенью пройдет плановый ремонт, который отразится на расписании рейсов Air Astana, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    В Telegram-канале Air Astana пассажиров предупредили о временных изменениях в расписании рейсов. Они связаны с ремонтом в аэропорту Астаны, который продлится с 10:00 до 18:00 в период с 1 по 4 сентября и с 7 сентября по 31 октября.

    Изменения коснутся рейсов из/в Астаны в Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, Усть-Каменогорск, Франкфурт, Дубай, Сеул, Стамбул, Анталью, Пекин, Пхукет, Нячанг.

    "Пассажиры, чьи рейсы затронуты корректировками, были заранее уведомлены через контактные данные, указанные при бронировании. Пассажирам, потерявшим стыковки, предложены альтернативные варианты перелета", - сообщили в авиакомпании.

    Уточнить актуальный статус рейса можно в круглосуточном Центре бронирования и информации:

    • help.airastana.com;
    • +7 727 244 4477;
    • +7 7172 584477;
    • +7 702 702 4477;
    • +7 7272 44 44 78 (Горячая линия в случае задержки рейсов);
    • +7 702 702 00 74 (WhatsApp).

    На днях сообщалось, что рейс авиакомпании Air Astana из Алматы в столицу Казахстана задерживается из-за обнаружения следов столкновения с птицами.

    До этого мы писали, что самолет Air Astana вынужденно вернулся в аэропорт Алматы по технической причине - отказала система отбора воздуха от двигателя.

    В июле этого года из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.

    8 марта текущего года самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Актау - Алматы, вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании прокомментировали произошедшее.

    А в конце февраля самолет, летевший из Астаны в Актау, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара на борту – загорелся рюкзак одного из пассажиров.

