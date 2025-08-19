Air Astana обратилась к пассажирам с важным заявлением

В аэропорту Астаны осенью пройдет плановый ремонт, который отразится на расписании рейсов Air Astana, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В Telegram-канале Air Astana пассажиров предупредили о временных изменениях в расписании рейсов. Они связаны с ремонтом в аэропорту Астаны, который продлится с 10:00 до 18:00 в период с 1 по 4 сентября и с 7 сентября по 31 октября.

Изменения коснутся рейсов из/в Астаны в Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, Усть-Каменогорск, Франкфурт, Дубай, Сеул, Стамбул, Анталью, Пекин, Пхукет, Нячанг.

"Пассажиры, чьи рейсы затронуты корректировками, были заранее уведомлены через контактные данные, указанные при бронировании. Пассажирам, потерявшим стыковки, предложены альтернативные варианты перелета", - сообщили в авиакомпании.

Уточнить актуальный статус рейса можно в круглосуточном Центре бронирования и информации:

help.airastana.com;

+7 727 244 4477;

+7 7172 584477;

+7 702 702 4477;

+7 7272 44 44 78 (Горячая линия в случае задержки рейсов);

+7 702 702 00 74 (WhatsApp).

