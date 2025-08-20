Изменения в расписании: FlyArystan обратился к пассажирам из-за ремонта в аэропорту Астаны
Пассажирам FlyArystan сообщили об изменениях в расписании рейсов, связанных с плановым ремонтом в аэропорту Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
В Telegram-канале FlyArystan сообщили, что в аэропорту Астаны запланирован ремонт, который будет проводиться с 10:00 до 18:00 в период с 1 по 4 сентября и с 8 сентября по 31 октября текущего года. В связи с этим в расписание рейсов внесены изменения.
В авиакомпании добавили, что связываются с пассажирами по контактным данным, указанным при бронировании, и всегда готовы оказать необходимую поддержку по всем возникающим вопросам.
"Обращаем внимание, что закрытие аэропорта не относится к причинам изменения рейса, контролируемым авиакомпанией, а значит, не попадает под стандартные правила компенсации", - отметили в пресс-службе FlyArystan.
Условия перебронирования и возврата указываются в отправленных уведомлениях и размещены на сайте авиакомпании.
"Рекомендуем всем пассажирам, планирующим путешествие в/из Астаны в указанный период, заранее проверять актуальный статус своего рейса на сайте или в мобильном приложении FlyArystan, а также внимательно следить за поступающими уведомлениями", - заключили в авиакомпании.
По всем возникающим вопросам можно обратиться на номерам:
- контакт-центр FlyArystan: +7 (727) 331-10-10, +7 (702) 702-02-27 (WhatsApp)
- аэропорт Астаны: +7 (7172) 702-999
Напомним, ранее с такой же информацией к пассажирам обратились в Air Astana - их предупредили о временных изменениях в расписании рейсов.
До этого казахстанец рассказал в Сети, что пассажирам FlyArystan, которых посадили на борт Air Astana, запретили пользоваться мультимедиа.
А депутат мажилиса Сергей Пономарев выразил недовольство работой казахстанской авиакомпании FlyArystan. Он отметил, что ему приходилось переплачивать за перегруз в виде книги и часами ожидать задержки рейса, о которой пассажиров не предупредили заранее.
