Турецкая авиакомпания ввела запрет на пауэрбанки из-за инцидента в небе над Казахстаном

Турецкая авиакомпания Pegasus запретила брать в ручную кладь пауэрбанки после инцидента с летевшим из Стамбула в Сеул самолетом, передает NUR.KZ со ссылкой на NTV.

"Возврат самолета из Стамбула в Сеул через Казахстан из-за падения портативного зарядного устройства между сиденьями вновь поставил вопрос об использовании этих устройств в самолетах на повестку дня", - говорится в материале.

Как пишет издание, после инцидента министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу объявил, что авиакомпаниям рекомендовано запретить использование внешних аккумуляторов на рейсах, чтобы предотвратить подобный риск.

Авиакомпания Pegasus Airlinesпосле заявления министра объявила о запрете на пауэрбанки в ручной клади.

"В рамках запрета пассажирам будет запрещено использовать во время полета портативные зарядные устройства, взятые с собой", - сообщает телеканал

Похожее решение ранее приняли авиакомпания Turkish Airlines, но она запретила не пауэрбанки, а "умные" чемоданы.

"Умный" чемодан с литиевыми батареями нельзя перевозить в ручной клади или багаже", - сообщил авиаперевозчик.

Напомним, в конце июля из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.

"Не сумев достать устройство, пассажир сообщил о ситуации дежурному бортпроводнику. Однако бортпроводники также не смогли извлечь портативное зарядное устройство. В сложившейся ситуации командир воздушного судна принял решение вернуться в Стамбул, чтобы избежать негативных инцидентов, связанных с внешним аккумулятором", - сообщало издание.

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