    Казахстанцев начнут призывать в армию через SMS-сообщения уже с сентября 2025 года

    Опубликовано:

    Военнослужащий армии РК
    Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Министерство обороны Казахстана сделало заявление о призыве казахстанце в армию с помощью sms-сообщений, передает NUR.KZ. Норма заработает уже с 16 сентября.

    В Telegram-канале Министерства обороны Казахстана сообщили новые подробности о вручении повесток с помощью SMS-сообщений. Уточняется, что SMS-повестки будут отправлять на абонентский номер сотовой связи и в кабинет пользователя на веб-портале "Электронного правительства".

    "Электронная повестка сообщает призывнику о необходимости прибыть в местный орган военного управления (военкомат) для прохождения медицинского освидетельствования, по результатам которого призывная комиссия примет решение. Этот вид информирования призывника признается надлежащим видом оповещения.

    Норма заработает 16 сентября 2025 года. Вместе с тем, отказа от бумажных повесток не планируется", - сказано в публикации.

    Напомним, о том, что Минобороны несколько дней назад сообщило, что SMS-сообщение признают "надлежащим видом оповещения".

    В ноябре прошлого года на заседании мажилиса одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди его норм - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам.

    Кроме того, заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, могут ли казахстанцев насильно забирать в армию. А генпрокурор Берик Асылов сообщил, что камеры видеонаблюдения установят в воинских частях страны, также на видео будут записывать ход прохождения медицинских комиссий.

    Добавим, мы писали, что почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году.

