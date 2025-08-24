Повестки в армию через SMS-сообщения: Минобороны Казахстана подготовило новый проект

Министерство обороны на портале "Открытые НПА" разместило для обсуждения новую редакцию проекта, в котором идет речь о призыве в армию с помощью sms-сообщений, передает NUR.KZ.

Министерство обороны продолжает вносить изменения в Правила организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу.

На портале опубликовано краткое содержание нового проекта, из которого понятно, что SMS-сообщение признают "надлежащим видом оповещения".

"Проект направлен на конкретизацию порядка организации и проведения призыва граждан, реализовать отсрочку от призыва на срочную воинскую службу через государственную услугу, а также признать SMS-сообщение на телефонный номер граждан, подлежащим призыву на воинскую службу надлежащим видом оповещения", - сказано в сообщении.

Также указано, что проект "направлен на внедрение единых подходов к организации и проведению призыва граждан на воинскую службу". Других подробностей пока не сообщается. Проект будет доступен для обсуждения до 9 сентября.

Напомним, в ноябре прошлого года на заседании мажилиса одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди его норм - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам.

Кроме того, заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, могут ли казахстанцев насильно забирать в армию. А генпрокурор Берик Асылов сообщил, что камеры видеонаблюдения установят в воинских частях страны, также на видео будут записывать ход прохождения медицинских комиссий.

Добавим, мы писали, что почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.