    Провели подряд дней с нами

    Петиция за отмену концертов Полины Гагариной в Казахстане появилась в Сети

    Опубликовано:

    Полина Гагарина
    Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

    Казахстанцы опубликовали обращенную к Минкультуры петицию за отмену концертов российской исполнительницы Полины Гагариной в Астане и Алматы, передает NUR.KZ.

    Петиция опубликована на сайте E-petition, получателем указано Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

    "Мы, граждане Республики Казахстан, выражаем свою обеспокоенность проведением концертов российской певицы Полины Гагариной, запланированных в городах Алматы и Астана", - заявляют авторы петиции.

    В качестве аргументов они приводят следующее.

    Общественная позиция и безопасность. "Артистка публично высказывалась и принимала участие в мероприятиях, связанных с поддержкой политики, противоречащей международному праву и вызывающей широкий общественный резонанс. Это может вызвать социальное напряжение и разделение в обществе Казахстана", - пишут авторы.

    Защита национальных интересов и имиджа страны - как сказано в петиции, проведение концерта может восприниматься как косвенное одобрение взглядов, идущих вразрез с официальной внешнеполитической позицией Казахстана о мирном урегулировании международных конфликтов.

    Следующий пункт - этические и культурные соображения. Авторы пишут, что Казахстан всегда выступал за развитие культуры, основанной на взаимном уважении, а приглашение исполнителей, чья деятельность воспринимается как политизированная, подрывает доверие граждан к организаторам культурных мероприятий.

    "Исходя из вышеизложенного, мы требуем:

    Отменить концерты Полины Гагариной в Алматы и Астане.

    Усилить контроль за приглашением иностранных артистов, чья деятельность может нанести ущерб межнациональному согласию и общественному порядку в Казахстане.

    Мы выступаем за культурные мероприятия, объединяющие людей, а не вызывающие разделение и общественные конфликты", - так завершается петиция.

    Она уже собрала 50 подписей и в данный момент закрыта для подписания, так как находится на модерации. Срок модерации - 20 рабочих дней.

    Добавим, согласно информации на официальном сайте Полины Гагариной, концерт в Астане запланирован на 27 ноября, однако покупка билетов сейчас недоступна.

    Напомним, в июне другая российская певица, Земфира, заявила об отмене концерта в Алматы.

    "У меня плохие новости - концерт в Алматы не состоится. С самого начала все пошло не так. 4 месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион "Хан-Тенгри", разумеется, по надуманной причине за 2 недели до концерта", - заявила певица в соцсети, выразив сожаление по поводу отмены.

    Позже в КазНу имени аль-Фараби, которому принадлежит стадион "Хан-Тенгри", прокомментировали ситуацию. В университете заявляли, что отказали в проведении мероприятия, но не знали, что речь идет о концерте Земфиры.

    В пресс-службе КазНУ добавили также, что такие масштабные концерты не проводятся на стадионе "Хан Тенгри" в вечернее и ночное время, поскольку возле стадиона расположены жилые дома.

    А впоследствии сообщалось, что казахстанцы, купившие билеты на так и не состоявшийся концерт Земфиры, недовольны тем, что при возврате с них удержали комиссию.

    К слову, в прошлом году об отмене концертов в Алматы и Астане заявил известный рэп-исполнитель Моргенштерн. Выступления должны были состояться в начале декабря.

    Кроме того, группа "Би-2" также отменила выступление в Алматы в 2024 году.

