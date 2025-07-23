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    "Это сверхнаглость": казахстанцы возмущены возвратом денег за концерт Земфиры (видео)

    Опубликовано:

    Земфира
    Земфира. Фото: t.me/zemfira

    Казахстанцы, купившие билеты на так и не состоявшийся концерт Земфиры, недовольны тем, что при возврате с них удержали комиссию, передает "31 канал".

    Концерт Земфиры должен был пройти летом в Алматы, но его отменили. Всем купившим билеты деньги вернули, а вот сервисный сбор нет. Этот факт возмутил некоторых казахстанцев и иностранцев, потративших средства.

    "Почему вернули деньги за билеты с удержанием комиссии? Концерт отменился не по вине покупателя!", "За что сервисный сбор? Что за поборы? Принципиально не куплю, ещё кому-то в карман 2350 нужно отдать", "Ну это уже сверхнаглость - удержать комиссию! Просто за что? За какую еще организацию? Что вы там организовали?" - возмущаются люди в соцсетях.

    На сайте международного билетного агентства и в ответах под комментариями говорится о так называемом сервисном сборе, где при возврате удерживается 10 процентов от стоимости билетов по договору оферты.

    Поясняется, что сервисный сбор – денежные средства, взимаемые дополнительно с заказчика/клиента является вознаграждением исполнителя за оказанный сервис по бронированию/оформлению заказа, отправки билета, и обработки возврата денег. Сумма сервисного сбора при возврате либо обмене билетов, как в случае возврата по инициативе покупателя, так и в случае отмены, замены или переноса мероприятия возврату не подлежит.

    Однако юристы считают, что компания нарушила закон, удерживая деньги.

    "Получается, что этот договор как бы нарушает требования законодательства. Плюс у нас есть там законодательство защиты прав потребителей. Там тоже бывает такое написано, не то то бывает, там тоже такое написано, что не должны заключаться договоры ущемляющие права потребителя", - заявил юрист Сергей Уткин.

    Недовольны казахстанцам он советует обращаться с жалобами в комитет по защите прав потребителей либо идти в суд.

    Напомним, в июне российская певица Земфира заявила об отмене концерта в Алматы.

    "У меня плохие новости - концерт в Алматы не состоится. С самого начала все пошло не так. 4 месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион "Хан-Тенгри", разумеется, по надуманной причине за 2 недели до концерта", - заявила певица в соцсети, выразив сожаление по поводу отмены.

    Позже в КазНу имени аль-Фараби, которому принадлежит стадион "Хан-Тенгри", прокомментировали ситуацию. В университете заявляли, что отказали в проведении мероприятия, но не знали, что речь идет о концерте Земфиры.

    В пресс-службе КазНУ добавили также, что такие масштабные концерты не проводятся на стадионе "Хан Тенгри" в вечернее и ночное время, поскольку возле стадиона расположены жилые дома.

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