Срочная госпитализация понадобилась акмолинке: задействовали вертолет (видео)
В Акмолинской области спасатели провели операцию по срочной госпитализации женщины. Для этого задействовали вертолет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в Telegram-канале ведомства, рейс по линии санитарной авиации прошел по маршруту Кокшетау - Атбасар - Кокшетау. Его выполнил экипаж вертолета АО "Казавиаспас" МЧС Республики Казахстан.
"Задачей вылета стала экстренная транспортировка женщины, которой нужна была срочная госпитализация", - сообщили в ведомстве.
Благодаря слаженной работе экипажа и медицинских специалистов пациентка была оперативно доставлена в больницу.
Напомним, ранее пилоты "Казавиаспас" МЧС РК помогли врачам и экстренно доставили пациентку из поселка Акжар в больницу Усть-Каменогорска.
До этого женщину, которая заблудилась в лесу недалеко от Риддера, спустя сутки нашли спасатели. Для поисков задействовали вертолет. В ходе воздушного облета потерявшая была замечена на открытом участке среди лесного массива.
А в ВКО ребенка экстренно доставили в медучреждение в Усть-Каменогорске вертолетом МЧС. 4-летнего малыша сопровождала бригада врачей.
Также вертолет и спецтехнику заметили у "Нурлы Тау" в Алматы. В ДЧС объяснили, что произошло.
