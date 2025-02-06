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Вертолетом МЧС доставили новорожденного в больницу в ВКО (видео)

Опубликовано:

Вертолет МЧС
Вертолет МЧС. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Сегодня, 6 февраля, младенца с мамой в сопровождении врачей доставили из Алтая в Усть-Каменогорск вертолетом МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в связи со сложными погодными условиями и ограничением движения транспорта на дорогах ВКО, а также в целях исключения осложнений у маленького пациента было привлечено воздушное судно МЧС РК.

Пилоты "Казавиаспас" МЧС РК Асхат Кудабаев и Арман Айбусинов совершили экстренную транспортировку младенца из города Алтай в Усть-Каменогорск в сопровождении бригады врачей санавиации.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям пилотов и врачей ребенок и его мама были благополучно доставлены в Центр матери и ребенка, где они находятся под наблюдением специалистов.

Напомним, в начале января спасатели МЧС помогли транспортировать годовалого малыша и доставили его с матерью из зимовки в области Абай на спецтранспорте до трассы, где их ждали медики на "скорой".

Ранее сотрудники Центра медицины катастроф пришли на помощь годовалому малышу, который, находясь в машине на трассе, получил вывих локтевого сустава.

В области Ұлытау спасли 1,5-годовалого ребенка, оказавшегося запертым в автомобиле. Малыш не пострадал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218569-vertoletom-mchs-dostavili-novorozhdennogo-v-bolnicu-v-vko-video/